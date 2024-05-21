Kütahya'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

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Kütahya'da "Ezanı Güzel Okuma Yarışması"

KÜTAHYA - Kütahya'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Kütahya Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada, jüri üyeleri, makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil kriterleri üzerinden değerlendirme yaparak birinciyi belirlediler. Dereceye giren yarışmacılardan, SLİ İşletme Camii imamı Recep Göner birinci, Köprüören Ağaçköy Camii imamı Ali Toprak ikinci, Şeker Fabrikası Camii imamı Abdullah Sarıkaya üçüncü oldu. Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının Kütahya Merkez aşamasını gerçekleştirdiklerini söyleyen Kütahya İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu, "Diğer ilçelerde yapılan yarışmalar sonrasında, ilçelerde birinci olan yarışmacılar il finalinde yarışacaklar. İl birincisi olan yarışmacılar bölge birinciliği için yarışacak. Bölge birincisi olanlar ise Türkiye finalinde yarışacak" dedi. Merkez ilçe birincisi SLİ İşletme Camii imamı Recep Göner, il finalinde, diğer ilçelerin birincileriyle yarışacak.