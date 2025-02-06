Kütahya\'da Girişimcilik Ekosistemi Geliştiriliyor

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Kütahya Belediyesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), şehirdeki girişimcilik ekosistemini geliştirmek, girişimcileri desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ev sahipliğinde yapılan görüşmede, girişimcilere yönelik eğitim, mentorluk, finansal kaynaklara erişim ve iş gücüne katılımı artırmaya yönelik destek mekanizmaları ele alındı. Başkan Kahveci, girişimciliğin şehir ekonomisine sağlayacağı katkının farkında olduklarını belirterek, bu alanda geliştirilecek projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Toplantıya, KUTSO Girişimcilikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, KUTSO Genel Sekreteri H. Feyyaz Ebeoğlugil, KUTSO Kadın Girişimcilik Ofisi Sorumlusu Tuba Katırcı, KUTSO Proje ve Dış İlişkiler Birim Sorumlusu A. Orhan Güngör, Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Fatih Erdoğan, İŞGEM Birim Sorumlusu Tuba Ersoy ve UNESCO Şehirler Ağı Sorumlusu Fatma Gündüz katıldı.

Gerçekleştirilen bu görüşmelerle, Kütahya'da girişimcilik alanında yeni fırsatlar oluşturması ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor. - KÜTAHYA