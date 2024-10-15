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Kütahya'da görme engellilerden "farkındalık" yürüyüşü

KÜTAHYA - Kütahya'da, "Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Kütahya Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen ve birçok STK'nın da destek verdiği farkındalık yürüyüşü belediye hizmet binası önünden başladı. Görme engelliler, düdük çalarak Atatürk Bulvarı üzerinden Zafer Meydanı'na doğru yürüyüşü geçti. Görme engellilerin farkındalık yürüyüşüne vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Zafer Meydanı'nda grup adına basın açıklamasını yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, "Ülkemizde yaklaşık ülkemiz nüfusunun yüzde 10'u engelli vatandaşlarımızdan oluşturmaktadır. O engelli vatandaşlarımızın yüzde 10'luk kısmının yüzde 2'lik kısmını ise görme engelliler oluşturmaktadır. Görme engelli doğuştan veya sonradan, kısmen veya tamamen görme yetkisini kaybeden kişidir. Evet, bizler görme engellilere rağmen bu hayatın içerisinde, var olma mücadelesinde, belki engelleyemeyen vatandaşlara göre bir kat daha fazla mücadele veriyoruz. Ancak unutulmasın ki, bizler için gerekli çalışmalar yapıldığında, bizlere yeterli destek verildiğinde, inanın bizler de toplumda aktif ve etkin bir şekilde yer alabiliriz. Bildiğimiz üzere bu görme engellilerin yaşamış olduğu başlıca sıkıntılar var. Bunların hepsinin ana şartlarını aslında erişilebilirlik oluşturmaktadır. Peki erişilebilirlik nedir? Erişilebilirlik, açık alanların, mimari yapıların, ulaşımın ve bilgiye ulaşımın bütün kesimlerce, özellikle engelliler tarafından ulaşılabilmesidir. İşte bunlar üzerine çalışmalarımızı biraz daha yoğunlaştırabilirsek, biraz daha hep birlikte bu hayatı paylaşabilirsek, inanın önümüzdeki bütün engelleri aşabiliriz" dedi. Örneğin, yaşamış olduğumuz bu güzel şehirde, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, çini diyarı Kütahya'da yaşamaktan mutluyuz. Bizler için sarı çizgili kılavuz yollar yapılıyor. Ama üzülerek söylüyoruz ve gerçekten üzülüyoruz. Bu sarı çizgili yolların üzerine engelleyemeyen vatandaşlarımız maalesef araçlarını fark ediyorlar. Esnaflarımız maalesef üzerlerine malzemelerini koyuyorlar. Bu da inanın bizi ziyadesiyle üzüyor. Unutmayın ki bu da bir kul hakkıdır. Her şeye rağmen bu şehirde yaşamaktan gerçekten çok mutluyuz" dedi.

Barış, konuşmasının ardandan Avrupa Kütahyalılar Derneği tarafından temin edilen beyaz bastonları ihtiyaç sahiplerine teslim ederek, dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.