Kütahya\'da Hisarcık köyünde toplu yağmur duası yapıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyünde muhtarlık tarafından düzenlenen hayır yemeğinde topluca yağmur duası yapıldı.
Köy Muhtarı Hilmi Pektaş, kaza ve belalara karşı halkın isteği üzerine gerçekleştirdikleri hayır yemeğinde son günlerde havaların kurak gitmesi üzerine yağmur duası da yaptıklarını söyledi.
Köy Meydanında Müftü Sebahattin Akyol tarafından yapılan yağmur duasına Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Vekili İbrahim Halil Taştan, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, MHP İlçe Başkanı Yardımcısı Kasım Pektaş, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Çümen, İsmail Hakkı Demir, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan duanın ardından katılımcılara taskebabı, pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA
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