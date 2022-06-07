Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi - Son Dakika
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Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi

07.06.2022 10:19

Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi Kütahya'da, Altıntaş Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi tarafından 'Kağıt Sanatı' sergisi düzenlendi.

Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi

KÜTAHYA - Kütahya'da, Altıntaş Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi tarafından 'Kağıt Sanatı' sergisi düzenlendi.

Proje sorumlusu öğretmenler Zeynep İşlek ve Aysel Altacı ile öğrencilerin oluşturduğu eserler ilgi gördü. Serginin açılış törenine Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Kütahya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, Okul Müdürü Tuba Sinan, katıldı.

Sergi bilgi hakkında İstanbul Ticaret Şehit Süleyman Turan Lisesi Okul Müdürü Tuba Sinan, "Sergilenen eserler Biyoloji Biyolojik derslerimiz biri quilling biri origamide ile elde edilen ürünlerle ortaya çıkmıştır" dedi.

Bir birinden ilginç eserleri dolayısıyla öğrencilerini tebrik eden Tuba Sinan, "Kağıt sanatları çok zor çünkü bir eser çok küçük parçasının bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. ince emek ister. Sabır isteyen bir sanat. Sergimizdeki bir bayrak var eserinin ortaya çıkması 2 aydan fazla zaman aldı. Sergide 600'den fazla parça olan sanat eserleri var. Onun dışında quilling ile yapılan bayraklarımız ve tablolarımız mevcut" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi
Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi
Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi
Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Altıntaş, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Kağıt sanatı' sergisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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