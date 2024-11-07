Kütahya'da Mahallede Aile Atölyesi Projesi Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da Mahallede Aile Atölyesi Projesi Eğitimi Başladı

Kütahya\'da Mahallede Aile Atölyesi Projesi Eğitimi Başladı

Kütahya Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Mahallede Aile Atölyesi projesi kapsamında aile yaşam becerileri eğitimi veriliyor. Etkinlikler, Yoncalı, Civli, İshak Seydi ve Enne mahallelerinden katılımcılara yönelik gerçekleştirildi.

07.11.2024 19:51  Güncelleme: 20:07
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Kütahya Belediyesi ve Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan Mahallede Aile Atölyesi projesi kapsamında düzenlenen eğitimler, Enne Sosyo-Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler, Yoncalı, Civli, İshak Seydi ve Enne mahallelerinden katılım gösteren vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi. Uzman eğitmenler tarafından aile yaşam becerileri eğitimi verilen programda, katılımcılara günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar için çözüm önerileri sunulup, merak ettikleri sorular yanıtlandı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Mahalle muhtarlarının da katıldığı etkinliklerde, çocuklar için eğitici ve eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü. Kütahya Belediyesi tarafından katılımcılara sürpriz hediyeler ve çeşitli ikramlar sunuldu.

Kütahya Belediyesi, Mahallede Aile Atölyesi projesi kapsamında belirlenen program çerçevesinde mahallelerde eğitim faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yoncalı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Mahallede Aile Atölyesi Projesi Eğitimi Başladı - Son Dakika

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