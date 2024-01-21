Kütahya'da 'Milli Birlik ve Kardeşlik' buluşması

KÜTAHYA - Kütahya'da, Kütahya Valiliği ve Romanlar Konfederasyonu tarafından "Milli Birlik ve Kardeşlik" buluşması programı düzenlendi.

Osmangazi Mahallesindeki Yeni Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen ve il protokolünün katıldığı programa Kütahya'da yaşayan Roman vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Spor salonunu dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile salonu kırmızıya boyadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve semah gösterisinin yapıldığı programda konuşan Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, 2006 yılında İskan Kanununda Romanları ötekileştiren bir kanun maddesinin var olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yasayı değiştirdiğini ve sonra dernekler, federasyonlar ile konfederasyonların kurulduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 85 milyon insanın kardeş ve birinci sınıf vatandaş olduğunu söyleyen Kütahya Valisi Musa Işın ise, "Hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur" dedi.

Romanların huzur içinde hiçbir sıkıntıya sebep olmadan yaşadıklarını vurgulayan Işın, "Hiç kimse bizi birbirimizden ayıramaz, biz bin yıldan beri bu topraklarda beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

Program Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın yaptığı dua ile sona erdi.