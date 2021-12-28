Kütahya'da ney kursuna ilgi arttı - Son Dakika

Kütahya'da ney kursuna ilgi arttı

Neyzen Abdullah Şen:

"Ney, Türk musikisinin en temel ve en zor sazlarından birisidir"

KÜTAHYA - Kütahya'da, Osmanlı döneminde psikolojik rahatsızlığı olan hastalar üzerinde kullanılan, ruhu dinlendirme özelliği bulunan neye olan ilgi arttı. Neyzen Abdullah Şen, neyin insan ile arasında bir bağ olduğunu söyledi.

Neyin en zor enstrümanlardan olduğunu ifade eden neyzen Abdullah Şen, "Ney Türk musikisinin en temel ve en zor sazlarından birisidir. İçerisinde bir düdük olmadığı için tamamen siz içine ne verirseniz onu dışa yansıtan kamıştan yapılan bir enstrüman. Şuanda Ensar Vakfı'ndan hafta bir gün üniversite öğrencilerimize ve halkımıza ney kursu veriyoruz. Pandemiden sonra kurslara olan ilgide oldukça azalma oldu. Geçtiğimiz senelerde 30-40 öğrenciye kadar çıkarken pandemi ile birlikte bu sayı 10-15 sayısını buluyor, bir taraftan da ilgi gün geçtikçe artıyor. İnsan ruhuna iyi gelen bir yanı olan neyin içerisinde bir düdük olmadığı için sizin nefesiniz ve neyin kavuşması ile sizin duygunuz onun içine yansıyor ve dışarı öyle çıkıyor. İnsanı en çok etkileyen enstürimanlardan biri olması bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

Kurslara gelerek neyi daha yakından tanıyan kursiyerler ise, neyin insanın özü olduğunu dile getirdiler.