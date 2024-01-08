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Kütahya'da Serinofil Derneği Üyeleri Tarafından Yetiştirilen Kuşlar Mezatla Satılıyor - Son Dakika
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Kütahya'da Serinofil Derneği Üyeleri Tarafından Yetiştirilen Kuşlar Mezatla Satılıyor

Kütahya Serinofil Derneği üyeleri her Pazar toplanarak mezat düzenliyor. Üreticilerin evlerde yetiştirdiği kanaryalar ve muhabbet kuşları mezatta değerlendiriliyor. Dernek üyeleri arasında değiş-tokuş yapılırken, ihtiyacı olanlar kuşları satın alıyor. Dernek üyeleri ayrıca şehirlerarası yarışmalara katılarak başarı elde ediyor.

Kütahya\'da Serinofil Derneği Üyeleri Tarafından Yetiştirilen Kuşlar Mezatla Satılıyor
08.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:14
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Kütahya'da Serinofil Derneği üyeleri tarafından yetiştirilen kuşlar mezatla satılıyor.

Her Pazar mezat için toplandıklarını söyleyen Kütahya Serinofil Derneği Eski Başkanı Sabri Dikbasan, "Bu Pazar yine toplandık. Bugünkü mezatımızda üreticilerimizin evlerde üretmiş oldukları kanaryalar ve muhabbet kuşları olacak. Bu derneğimize getiriyorlar, mezat usulü değerlendiriyorlar. Burada bizim dernek üyelerimizin yapmış oldukları kuşları, ihtiyacı olan insanlar alıyor, satacak olanlarda satıyor. Kendi camiamız arasında değiş-tokuş oluyor" diye konuştu.

Dernek üyelerinin şehirlerarası yarışmalara katıldığını ifade eden Dikbasan, bu sene yarışmaya katılan üyelerin, 10 dalda dereceye girdiğini ve 15 üyenin kupa kazandığını dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Serinofil Derneği Üyeleri Tarafından Yetiştirilen Kuşlar Mezatla Satılıyor - Son Dakika
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