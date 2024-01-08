Kütahya'da Serinofil Derneği üyeleri tarafından yetiştirilen kuşlar mezatla satılıyor.

Her Pazar mezat için toplandıklarını söyleyen Kütahya Serinofil Derneği Eski Başkanı Sabri Dikbasan, "Bu Pazar yine toplandık. Bugünkü mezatımızda üreticilerimizin evlerde üretmiş oldukları kanaryalar ve muhabbet kuşları olacak. Bu derneğimize getiriyorlar, mezat usulü değerlendiriyorlar. Burada bizim dernek üyelerimizin yapmış oldukları kuşları, ihtiyacı olan insanlar alıyor, satacak olanlarda satıyor. Kendi camiamız arasında değiş-tokuş oluyor" diye konuştu.

Dernek üyelerinin şehirlerarası yarışmalara katıldığını ifade eden Dikbasan, bu sene yarışmaya katılan üyelerin, 10 dalda dereceye girdiğini ve 15 üyenin kupa kazandığını dile getirdi. - KÜTAHYA