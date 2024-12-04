Kütahya'da Sokak Kedileri için 50 Yuvalık Destek - Son Dakika
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Kütahya'da Sokak Kedileri için 50 Yuvalık Destek

Kütahya\'da Sokak Kedileri için 50 Yuvalık Destek

Gediz Hayvanseverler Derneği, sokak kedileri için 50 yuva hazırlayarak kış şartlarına karşı destek sağladı.

04.12.2024 13:11
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren Gediz Hayvanseverler Derneği, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 50 adet kedi yuvası hazırladı.

Dernek, duyarlı vatandaşların desteğiyle yürüttüğü bu projede hem kedilere sıcak bir yuva sağladı hem de sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine dikkat çekti. Soğuk kış günlerinde yeterli barınma ve beslenme imkanı bulamayan sokak hayvanları için hayatta kalmak oldukça zorlaşıyor. Özellikle kediler, 6 saat aç kalmaları durumunda donarak hayatlarını kaybedebiliyor. Gediz Hayvan severler Derneği üyeleri, bu duruma çözüm üretmek adına harekete geçerek plastik kutuları dayanıklı barınaklara dönüştürdü.

Dernek üyeleri, kediler için hazırladıkları yuvaları dayanıklı ve sıcak tutacak şekilde tasarladı. Yuvaların dış kısmını yağmur ve kara dayanıklı hale getirmek için plastik ambalajlı kutuları poşet ve streç filmle kapladılar. İç kısmına ise zemin olarak poşet, üzerine deri kumaş ve kalın sünger yerleştirerek kedilerin soğuktan korunmasını sağladılar.

Hazırlanan 50 yuva, kedilerin beslendiği noktalar ile çocukların kedileri koruyup besleyerek hayvan sevgisi ve merhamet duygularını geliştirmesi amacıyla okulların önlerine özenle yerleştirildi.

Konuyla ilgili dernekten yapılan açıklamada, "Bu hayvanlar aramızda yaşayan, bizleri koruyan ve varlıkları ile içimizi ısıtan canlılar. Bu dünyada iyiliğin de kötülüğün de karşılığı vardır. Bizler iyi ve merhametli olmaya devam edelim. Yuvalarımızı okul önlerine yerleştirdik ki çocuklarımız kedilerimizi koruyup besleyerek ahlaki değerlerini geliştirsin. Gedizli hemşerilerimizden kapı önlerine bir kap mama ve su koymalarını gönülden rica ediyoruz. Gelecek nesillere örnek olmak ailede başlar. Hep birlikte, dilini anlayamadığımız canlılarımızın sesi olmaya devam edelim. Yaşam varsa umut var demektir" denildi.

Dernek, sokak hayvanları için çalışmalarına devam edeceklerini ve vatandaşların desteğini beklediklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Sokak Kedileri için 50 Yuvalık Destek - Son Dakika

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