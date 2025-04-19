Kütahya\'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yeni Tarifeler Belirlendi

Kütahya'da şehir içi toplu ulaşım ücretlerine ilişkin yeni tarife Belediye Meclisi kararıyla netleşti.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında toplanan meclis, AK Parti, MHP ve CHP gruplarının ortak teklifi doğrultusunda ulaşım ücretlerini belirledi. Toplantıda yapılan görüşmelerin ardından, Belediye Başkanı Kahveci yeni fiyat tarifesini meclis üyelerine sundu. Oy birliğiyle kabul edilen kararla birlikte şehir içi ulaşımda indirimli fiyatlar uygulanacak.

Yeni tarifeye göre; Tam biniş: 24 TL, tek biniş: 29 TL, İlkokul-lise öğrenci binişi: 13 TL, kredi kartı ile biniş: 23 TL, üniversite öğrencisi: 19 TL, ikametgah kartı ile biniş: 16 TL ve aktarma ücreti 10 TL oldu. - KÜTAHYA