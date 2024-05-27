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Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Yolu, tren garı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 43 PD 620 plakalı otomobil, 45 yaşındaki sürücüsü A.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Otomobili Kullanan A.D.'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.