Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Yolu, tren garı kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü ve yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

27.05.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Yolu, tren garı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan 43 PD 620 plakalı otomobil, 45 yaşındaki sürücüsü A.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Otomobili Kullanan A.D.'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Kütahya, trafik, Trafik Kazaları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 22:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement