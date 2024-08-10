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Kütahya'da TÜGVA yaz okulları kapanış programı gerçekleşti

KÜTAHYA - Kütahya'da, Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya İl Temsilciliği ve Çare Derneği tarafından düzenlenen yaz okullarının kapanış programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Tarihi Germiyan Sokağı, TÜGVA Kütahya Temsilciliği önünde gerçekleşen programa, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, il protokolünden bazı isimler ve STK temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, ortaokul öğrencilerinin söylediği marş ve şarkılar büyük beğeni topladı.

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, Kütahya genelinde yaklaşık 2 bin öğrenciyi yaz okulu projesiyle buluşturduklarını söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise, "Gençlik çalışmaları, üzerinde önemle durmamız gereken çalışmalar. Tabi burada da asıl önemli olan mesele, gençlere manevi noktada dokunabilmek" diye konuştu.

Kuruluşundan günümüze Türkiye Gençlik Vakfı'na en büyük katkı sağlayan teşkilatlardan birisinin Kütahya teşkilatı olduğunu söyleyen TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "İnanıyoruz ki bu gençler büyüyecek, eğitimli olacak ve ülkemizi dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesine dönüştürecekler" şeklin konuştu.

Program, hediye takdimi ile sona erdi.