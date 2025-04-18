Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya'da polis uygulama noktasında uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uygulama noktasında durdurulan N.E.A isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 6 parça halinde, toplamda 587,64 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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