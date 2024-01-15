Kütahya\'da vefat eden öğretmen için lokma hayrı düzenlendi

Kütahya'nın Gediz ilçesi Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okul idaresi ve öğretmenler geçtiğimiz hafta vefat eden Metal Bölümü Öğretmeni Ahmet Ayna için lokma hayrı gerçekleştirdi.

Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 yıldır görev yapan ve geçtiğimiz hafta evinde ölü bulunan öğretmen Ahmet Ayna için, ayrıca 3 ayların başlaması nedeniyle okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okundu, veli, öğretmen ve öğrencilerimizin biriktirdiği yasin okumalarının ardından dua edildi ve lokma ikramı yapıldı.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Okul İdaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte vefat eden öğretmen Ahmet Ayna ruhuna Kuran'ı Kerim okundu, Müftülük Şube Müdürü Osman Avcı tarafından dua edildi. - KÜTAHYA