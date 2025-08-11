Kütahya\'da Yağmur Duası Programı Gerçekleştirildi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kırgıllı Camii'nde düzenlenen yağmur duası programına katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kırgıllı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Kırgıllı Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi'nde, Mahalle Muhtarı İdris Er'in koordinasyonunda gerçekleşen programda, başta mahalle sakinleri olmak üzere katılım sağlayan vatandaşlar, bereketli yağışların olması ve kuraklık yaşanmaması için dualar etti. Yapılan yağmur duasıyla birlik ve beraberlik pekişti, dayanışma ve kardeşlik bağları güçlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yağmur duası geleneğinin, hem inanç hem de kültürel miras açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Böylesine anlamlı bir etkinlikte hemşehrilerimizle aynı duygu ve düşüncelerle, aynı duada bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, topraklarımızı, suyumuzu bereketli kılsın" ifadelerini kullandı.

Program, Kırgıllı Mahallesi sakinleri tarafından hazırlanan ikramların sunulmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA