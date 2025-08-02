Kütahya\'da Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi Açıldı

Kütahya Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen "Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi", düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra il protokolü, bağışçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hilalkent Mahallesi'nde hizmete açılan merkez, fizyoterapi ve bölgedeki tek kapsamlı ergoterapi alanları ile dikkat çekiyor. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, merkezin şehre önemli bir sosyal destek kazandıracağını vurgulayarak, "Göreve gelir gelmez, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı ve halkımıza yeni sosyal hizmet alanları kazandırmayı hedefledik. Bugün bunun karşılığını görüyoruz. Yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin hayatla bağlarını güçlendirmek, onları aktif ve üretken bir yaşama dahil edebilmek için en iyi hizmeti sunmaya hazırız" dedi.

Merkezin detaylarını da paylaşan Kahveci, birinci katta fizyoterapi alanı, spor ve uygulama salonu, nefes terapisi ve egzersiz odaları bulunduğunu; ikinci katta ise ergoterapi odaları, ince motor beceriler alanı ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla desteklenen etkinlik bölümleri yer aldığını aktardı.

Açılışta emeği geçen bağışçılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, program dua okunması, kurdele kesimi, müzik konseri ve tesisin tanıtımıyla devam etti.

Törene, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, önceki dönem Belediye Başkanı Burhan Mereyer, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, bağışçılar ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA