Kütahya\'da Yeni Kütüphane ve Kültür Merkezi Protokolü İmzalandı

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Kütahya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında önemli bir adım atıldı.

Şehirde yapımı devam eden ve son aşamaya yaklaşan Kütüphane ve Kültür Merkezi binası için tahsis protokolü imzalandı.

Kapsamlı sosyal donatı alanlarına sahip olacak bu yeni merkez, kapalı otopark, yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya ve kütüphane gibi çeşitli hizmetleri bir arada sunacak. Tahsis protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, imza töreninde yaptığı açıklamada, Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin Kütahya için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Bu merkezin Kütahya'mıza çok değerli ve geniş kapsamlı bir hizmet vereceğini çok iyi bilmekteyiz. Kütahya Belediyemizin, kurumlar arası iş birliğiyle daha nice protokoller imzalamasını temenni ediyorum" dedi.

Merkezin, Kütahya halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Projenin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. - KÜTAHYA