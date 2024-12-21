Kütahya'da Yeni Kütüphane ve Kültür Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Yeni Kütüphane ve Kültür Merkezi Protokolü İmzalandı

Kütahya\'da Yeni Kütüphane ve Kültür Merkezi Protokolü İmzalandı

Kütahya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile şehre yeni bir Kütüphane ve Kültür Merkezi kazandırılıyor. Merkez, sosyal donatı alanları ile Kütahya halkına çeşitli hizmetler sunacak.

21.12.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında önemli bir adım atıldı.

Şehirde yapımı devam eden ve son aşamaya yaklaşan Kütüphane ve Kültür Merkezi binası için tahsis protokolü imzalandı.

Kapsamlı sosyal donatı alanlarına sahip olacak bu yeni merkez, kapalı otopark, yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya ve kütüphane gibi çeşitli hizmetleri bir arada sunacak. Tahsis protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal tarafından imzalandı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, imza töreninde yaptığı açıklamada, Kütüphane ve Kültür Merkezi'nin Kütahya için büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, "Bu merkezin Kütahya'mıza çok değerli ve geniş kapsamlı bir hizmet vereceğini çok iyi bilmekteyiz. Kütahya Belediyemizin, kurumlar arası iş birliğiyle daha nice protokoller imzalamasını temenni ediyorum" dedi.

Merkezin, Kütahya halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Projenin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Belediye, Turizm, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Yeni Kütüphane ve Kültür Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yeni Kütüphane ve Kültür Merkezi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.