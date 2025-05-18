Kütahya\'da Yöresel Lezzetler ve El Sanatları Etkinliği Gerçekleştirildi

Kütahya Belediyesi, kentin kültürel mirasının simgelerinden biri olan Germiyan Sokak'ta anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları" organizasyonu ile "Kütahya Yöresel Ekspres" adlı lezzet vagonunun açılışı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kahveci, Germiyan Sokak'ın yalnızca geçmişi anlatan bir alan değil, aynı zamanda geleceğe yön veren bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Kahveci, "Bir şehrin gerçek zenginliği; onun insanında, emeğinde, kültüründe ve üretiminde gizlidir. Bu organizasyonla Kütahya'ya özgü değerleri görünür kılmayı amaçlıyoruz" dedi.

Organizasyonda yaklaşık 60 stant yer aldı. Stantlarda kadınların, zanaatkarların ve gençlerin el emeğiyle ürettiği tarhana, erişte, çini, telkari ve el nakışları gibi birçok ürün sergilendi. Etkinliğin her hafta sonu saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacağını belirten Başkan Kahveci, "Burası Kütahya'nın kalbi gibi atacak. Herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken unsuru ise "Kütahya Yöresel Ekspres" adını taşıyan lezzet vagonu oldu. Germiyan Sokak'a kurulan bu özel alanda gözleme, çay ve kahve gibi yöresel lezzetler sunuluyor. Kahveci, bu girişimin bir kültür seferberliğinin parçası olduğunu belirterek, Kütahya'nın geçmişe yaslanmakla kalmayıp üretimle, sanatla ve birlik ruhuyla geleceğe yürüyen bir şehir olduğunu söyledi.

Kurdele kesimi ve dualarla gerçekleştirilen açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Münüre Kara, üreticiler, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Eyüp Kahveci, etkinliğe katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, açılışların Kütahya halkına hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA