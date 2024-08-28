Kütahya\'da Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında \'Milli mücadele\' konulu konferans düzenlendi

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Kütahya Belediyesi tarafından Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Milli mücadele' konulu konferansı düzenlendi.

Belediye Konferans Salonunda, saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından başlayan etkinlikte, Tünel kitabıyla Türk Tarih Kurumu Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Yakınçağ Osmanlı Tarihi hakkında çalışmalara imza atan Prof. Dr. Arif Kolay konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, milli ruhun ve zaferin önemini vurgu yaptı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici ve Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci'nin katılımıyla, Emel Engin'in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta, Türk tarihine ışık tutan saygın akademisyenler tarafından yapılan detaylı analizler, konferansa katılan vatandaşlara tarihine yönelik derin bir farkındalık kazandırdı. - KÜTAHYA