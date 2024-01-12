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Kütahya Gediz Belediye Başkanı, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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Kütahya Gediz Belediye Başkanı, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu

Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda muhtarlar, mahalleleriyle ilgili istek, görüş ve önerilerini paylaştılar. Başkan Akçadurak, muhtarların mahalle sakinleriyle belediye arasında bir köprü olduğunu belirterek, güzel hizmetler sunmak için muhtarlarla düzenli olarak toplantılar yapacaklarını ifade etti. Toplantı sonunda muhtarlar, Başkan Akçadurak'a ilçede gerçekleştirilen çalışmalar için teşekkür ettiler.

Kütahya Gediz Belediye Başkanı, Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısında Buluştu
12.01.2024 - 11:48,  Güncelleme: 11:54
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada mahalle muhtarları, mahalleleri ile ilgili istek, görüş ve önerilerini bildirdiler.

Muhtarların mahalle sakinleri ile belediye arasında birer köprü olduğunu belirten Başkan Akçadurak, "Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizdeki istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarımızla, İlçemiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Mahalle Muhtarları ilçede gerçekleştirilen çalışmalar için Başkan Akçadurak'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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