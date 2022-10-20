Ilıca'nın lokomotif tesislerinden Harlek Termal Otel, sonbaharda da ilgi odağı. Otel Müdürü Engin Umur, "Termal bölgesi Ilıcamız sonbaharda ayrı bir güzel. Termal sular her mevsim şifa dağıtmaya devam ediyor. Romantik mevsim sonbaharın en güzel renk tonlarını sunan bölgemiz, manzarasıyla adeta insanları büyülüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Termal, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kütahya haber: Kütahya Ilıca'da sonbahar güzelliği - Son Dakika

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