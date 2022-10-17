Kütahya haberi... Kütahya Müftülük Külliyesinde sabah namazı buluşması - Son Dakika
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Kütahya haberi... Kütahya Müftülük Külliyesinde sabah namazı buluşması

17.10.2022 11:02
Kütahya haberi... Kütahya Müftülük Külliyesinde sabah namazı buluşması

Kütahya yerel haberi... Kütahya Müftülük Külliyesinde sabah namazı buluşmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya Müftülük Külliyesinde sabah namazı buluşmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, "Müftülük Külliyemizde her Pazar "Zikir-Fikir-Şükür" teması ile icra edilen sabah namazı buluşmasına her kesimden katılan vatandaşlarımız manevi mutluluk yaşamaktadırlar. Sabah namazı buluşmalarında Kur'an tilaveti, sabah namazı, sabah zikrinden sonra sabah sohbeti yapılmaktadır. Külliyemizde bu haftanın konukları gençler oldu. Bayan kardeşlerimizin de katıldığı programlar, din kardeşliğimizin daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Bu haftanın sabah sohbeti, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yapıldı. Program sonrası katılımcılara, sabah çorbası ve Diyanet Gençlik Merkezinde sabah çayı ikram edildi" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Müftülük, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya haberi... Kütahya Müftülük Külliyesinde sabah namazı buluşması - Son Dakika

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