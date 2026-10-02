Kütahya Hisarcık Kaymakamı Atam, Yaşlılar Günü'nde yaşlılarla evlerinde sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Hisarcık Kaymakamı Atam, Yaşlılar Günü'nde yaşlılarla evlerinde sohbet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Hisarcık Kaymakamı Atam, Yaşlılar Günü\'nde yaşlılarla evlerinde sohbet etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde yaşlılarla sohbet edip hatıralarını dinleyen Atam, büyüklerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Kütahya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Atam, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçede yaşayan büyükleri ziyaret etti. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Atam, onların hatıralarını dinleyerek tecrübelerini ve hayat hikayelerini paylaştı.

Büyüklerin toplumun hafızası ve değerlerin en kıymetli taşıyıcıları olduğunu ifade eden Kaymakam Atam, yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Yaşlı vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini ileten Atam, "Toplumumuzun hafızası ve değerlerimizin en kıymetli taşıyıcıları olan büyüklerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve nice güzel yıllar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
HisarcıkKütahyaKültürGüncelDünyaYerelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
LPG’ye 24 saatte ikinci zam Fiyatı 40 lirayı aştı LPG'ye 24 saatte ikinci zam! Fiyatı 40 lirayı aştı
Murat Ceylan’ın değişimi şaşırttı Gelen yorumlara sessiz kalmadı Murat Ceylan'ın değişimi şaşırttı! Gelen yorumlara sessiz kalmadı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:05:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya Hisarcık Kaymakamı Atam, Yaşlılar Günü'nde yaşlılarla evlerinde sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei