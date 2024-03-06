Kütahya İl Genel Meclisi Üyeleri Plaket Töreninde Onurlandırıldı

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Kütahya'da 5 yıldır hizmet veren İl Genel Meclisi (İGM) üyeleri, görev sürelerinin sona ermesi dolayısıyla Vali Musa Işın tarafından düzenlenen plaket töreninde onurlandırıldı. Işın, İGM üyelerine ve ailelerine teşekkür ederek sağlık ve huzurlu bir yaşam diledi.

Parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyelerinin Kütahya için azimle çalıştığını belirten Işın, "Nisan ayında yeni bir 5 yıllık dönem için meclisimiz teşekkül edecek ve birlikte olacağız. Meclisimiz güzel hizmetlere imza attı. Parti ayrımı yapmaksızın bütün meclis üyelerimiz Kütahya için ne gerekiyorsa onu yapmaya birlikte azmettiler, karar verdiler ve icraatta bulundular. Bu nedenle meclisimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Böyle bir meclis ile çalışmak benim için bir şereftir"

Şahsi menfaatlerin bir kenara bırakılarak kamu yararı için birleşen bir meclisle çalışmanın kendisi için şeref olduğunu dile getiren Vali Işın, "Her türlü şahsi hesap bir kenara bırakılarak sadece kamu ve Kütahya yararı noktasında hepsi birleşti. Böyle bir meclis ile çalışmak benim için bir şereftir. Çalışma heyecan ve şevkimizi de kamçılamıştır. İnşallah bundan sonra da ilimiz için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Kütahya'da birlik ve beraberlik atmosferinin olumlu etkilerine de değinen Vali Musa Işın, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "İl Özel İdaresi, bütçesi ve yaptığı işlerle birlikte Türkiye'de 10'uncu sırada. Hakikaten hem kamu kaynakları rasyonel bir şekilde kullanılmaktadır hem de bütçemiz büyüklüğü itibarıyla ilimize büyük hizmetler yapmaktadır. Birlik ve beraberlik içinde ilde yapılmayacak hiçbir iş yoktur. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclisi üyelerimiz olsun hep birlikte olumlu ve yapıcı bir hava var. Bu atmosferin getirisi de Kütahya'ya yansımaktadır."

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura da desteklerinden dolayı Vali Işın'a teşekkür etti. - KÜTAHYA