Kütahya merkez muhtarlarından Muharrem ayında anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Kütahya merkez muhtarlarından Muharrem ayında anlamlı etkinlik

Kütahya merkez muhtarlarından Muharrem ayında anlamlı etkinlik
11.07.2025 11:36
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Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, Muharrem ayı vesilesiyle merkez mahalle muhtarlarının düzenlediği Mevlid-i Şerif ve Aşure ikramı programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, Muharrem ayı vesilesiyle merkez mahalle muhtarlarının düzenlediği Mevlid-i Şerif ve Aşure ikramı programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Arı, yaptığı açıklamada, "Muharrem ayınızı en kalbi duygularımızla kutlarız. Bugün merkez mahalle muhtarlarımızın düzenlemiş olduğu, başta aziz şehitlerimiz ve tüm geçmişlerimiz adına okunan Mevlid-i Şerif'in ardından, günün anlam ve önemine binaen vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk. Acıyı da tatlıyı da birlikte paylaşan, kucaklaşan, birlik ve beraberliğini daim kılan muhtarlarımızla bir kez daha vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

Bin kişilik aşure ikramı Ulu Cami çıkışı ve Zafer Meydanı'nda vatandaşlara dağıtılırken, etkinliğe uzaktan ve yakından katılan tüm Kütahyalılara teşekkür eden Arı, "Bizleri yalnız bırakmayan siz değerli halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya merkez muhtarlarından Muharrem ayında anlamlı etkinlik - Son Dakika

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