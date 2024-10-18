Kütahya\'nın Şeyhler Köyü\'nde Geleneksel Hayır Etkinliği Düzenlendi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hayır etkinliğinde yaklaşık 500 kişiye yemek ikram edildi.

Cuma namazı öncesi köy camiinde İmam Abdullah Alıcı tarafından yağmur duası yapıldı. Cuma namazı çıkışı davetlilere yemek ikram edildi.

Şeyhler köyünde hayırseverlerin katkılarıyla her yıl hayır etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Şeyhler Köyü Muhtarı Halil Öztürk, "Köyümüzde düzenlenen geleneksel türbe hayırlarımız hafta arası ve her hafta cuma namazı sonrası devam etmektedir. Bugün cuma namazı sonrası Haksız Hasan Dede adına düzenlediğimiz hayır yemeğinde davetlilere hayırsever vatandaşların katkılarıyla kestiğimiz 43 küçükbaş hayvanın etinden hazırladığımız tas kebap, bulgur pilavı tatlı ve ayran ikram edilmiştir. Ayrıca her haneye yemek dağıtılarak hayır yemeğinden tüm köyün istifade etmesi sağlanmıştır. Köyümüzde her yıl gerçekleştirdiğimiz Türbe hayırları halkımızın birlik beraberliğine ve kaynaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Hayrımıza katılanlardan ve katkıda bulunan hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.

Şeyhler köyündeki hayır yemeğine Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol da iştirak etti. - KÜTAHYA