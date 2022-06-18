Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak

18.06.2022 17:03
Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak

Kütahya Belediyesi Zafer Meydanı Yenileme Projesi çerçevesinde 'Vazo Etik Komisyonu Toplantısı' yapıldı.

Kütahya Belediyesi Zafer Meydanı Yenileme Projesi çerçevesinde 'Vazo Etik Komisyonu Toplantısı' yapıldı.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çini sanatçıları, mimarlar ve STK başkanlarının katıldığı toplantıda; Kütahya'nın simgesi çinili vazonun da içinde yer aldığı Zafer Meydanı Yenileme Projesi görüşülerek öneriler istişare edildi.

Alınan kararların Kütahya için 'hayırlı olmasını' dileyen Vali Ali Çelik, "İstişareye dayalı, önyargı olmaksızın çok yönlü fikir paylaşımına ortam sağlayan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Sayın Alim Işık'a, toplantıya katılım gösteren sanatçılarımıza, STK başkanlarımıza ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

Kütahya'nın tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "1970'li yıllarda şehrimize kazandırılan vazonun boyutlarında ve formalarında orijinal vazomuz orada sergilenecek. Eğer mevcut olan restore edilip aynı şekilde kullanılabilecek durumda ise onun üzerinden, değilse yeni bir imalatla ama tamamen orijinaline sadık kalmak şartı ile bir vazo imalatı konusunda hemfikir olduk. Bununla ilgili görev dağılımı ve iş paylaşımlarını yaptık. Katılıp fikirleriyle bize destek veren ya da katılmayıp fikir de olsa tartışma fırsatı yaratıp değerlendirmemizi sağlayan hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Işık, komisyonun düzenli periyotlarda bir araya gelerek kent meydanına ilişkin önerileri ve yapılan işleri istişare etmeye devam edeceğini söyledi.

Kütahya Belediyesi tarafından Bengisu Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, KOSBİAD Başkanı Bayram Gürcü, çini sanatçıları Mehmet Koçer, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit, Mehmet Yıldırım, İsa Öztürk, ses sanatçısı Mustafa Salün, mimar Fazilet Kara ve belediye yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi 24 Ağustos'ta yapılacak Kart 43 Dolum Merkezi yeni mekanında Kart 43 Dolum Merkezi yeni mekanında
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 17:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement