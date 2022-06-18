Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak

Kütahya Belediyesi Zafer Meydanı Yenileme Projesi çerçevesinde 'Vazo Etik Komisyonu Toplantısı' yapıldı.

Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çini sanatçıları, mimarlar ve STK başkanlarının katıldığı toplantıda; Kütahya'nın simgesi çinili vazonun da içinde yer aldığı Zafer Meydanı Yenileme Projesi görüşülerek öneriler istişare edildi.

Alınan kararların Kütahya için 'hayırlı olmasını' dileyen Vali Ali Çelik, "İstişareye dayalı, önyargı olmaksızın çok yönlü fikir paylaşımına ortam sağlayan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Sayın Alim Işık'a, toplantıya katılım gösteren sanatçılarımıza, STK başkanlarımıza ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

Kütahya'nın tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "1970'li yıllarda şehrimize kazandırılan vazonun boyutlarında ve formalarında orijinal vazomuz orada sergilenecek. Eğer mevcut olan restore edilip aynı şekilde kullanılabilecek durumda ise onun üzerinden, değilse yeni bir imalatla ama tamamen orijinaline sadık kalmak şartı ile bir vazo imalatı konusunda hemfikir olduk. Bununla ilgili görev dağılımı ve iş paylaşımlarını yaptık. Katılıp fikirleriyle bize destek veren ya da katılmayıp fikir de olsa tartışma fırsatı yaratıp değerlendirmemizi sağlayan hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Işık, komisyonun düzenli periyotlarda bir araya gelerek kent meydanına ilişkin önerileri ve yapılan işleri istişare etmeye devam edeceğini söyledi.

Kütahya Belediyesi tarafından Bengisu Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, KOSBİAD Başkanı Bayram Gürcü, çini sanatçıları Mehmet Koçer, Mehmet Gürsoy, İsmail Yiğit, Mehmet Yıldırım, İsa Öztürk, ses sanatçısı Mustafa Salün, mimar Fazilet Kara ve belediye yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA