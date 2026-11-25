Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Kütahya Valiliğinde görev değişimi yaşandı. Muş Valisi Avni Çakır, Kütahya'nın yeni valisi olarak atanırken, mevcut Kütahya Valisi Musa Işın ise Kahramanmaraş Valiliği görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birçok ilde valilerin görev yerleri değişti. Kararname kapsamında Kütahya Valisi Musa Işın Kahramanmaraş Valiliğine atanırken, Muş Valisi Avni Çakır da Kütahya Valisi oldu.

Avni Çakır'ın biyografisi

1968 yılında Aksaray'da dünyaya gelen Avni Çakır, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Çakır, mülki idare amirliği mesleğine 1990 yılında Tekirdağ Kaymakam Adayı olarak başladı.

Meslek hayatı boyunca Manisa'nın Selendi ve Bolu'nun Kıbrıscık ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Çakır, Sivas'ın Akıncılar, Kars'ın Akyaka ve Yozgat'ın Çayıralan ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı. 2002 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında mülkiye müfettişi olarak göreve başlayan Çakır, 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliği'ne yükseldi.

Mesleki gelişimi kapsamında 1992 yılında İngiltere'de sekiz ay eğitim alan Çakır, 2010 yılında ise ABD'deki Northern Illinois Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Liderlik alanında eğitim gördü.2017 yılında İçişleri Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine atanan Çakır, daha sonra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. 9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kastamonu Valiliğine atanan Avni Çakır, 17 Haziran 2020 ile 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında bu görevini sürdürdü.

10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muş Valiliğine atanan Çakır, 18 Ağustos 2023 tarihinde görevine başladı. Yaklaşık üç yıldır Muş Valisi olarak görev yapan Çakır, son kararnameyle Kütahya Valiliği'ne getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Avni Çakır, iyi derecede İngilizce biliyor.

Yeni atamayla birlikte Kütahya'da Vali Musa Işın dönemi sona ererken, Avni Çakır'ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.