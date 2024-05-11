Kütahya Orman Bölge Müdürü, danışman mühendislerle istişare toplantısı düzenledi

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Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, 7 İşletme Müdürlüğünde çalışan danışman mühendislerle bir araya geldi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Müdürlüğün Konferans Salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında danışman mühendislerin çalışma prensiplerinin nasıl olması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu, mühendislerin dilek ve temennilerini dinledi. - KÜTAHYA