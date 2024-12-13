Kütahya OSB\'ye Jandarma Komutanı Ziyareti

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Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Ciğer, Mustafa Yenipazar, Mesut Yıldırım ve Bölge Müdürü Murat Demir hazır bulundu.

Görüşmede, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi ve Kütahya'nın genel durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret, bölge ve şehir adına karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı verimli bir toplantı olarak değerlendirildi. - KÜTAHYA