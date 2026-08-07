Kütahya OSB, Yeni Görevlilere Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Kütahya OSB, Yeni Görevlilere Ziyarette Bulundu

Kütahya OSB, Yeni Görevlilere Ziyarette Bulundu
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Kütahya OSB Yönetim Kurulu, Başsavcı ve MHP İl Başkanı'nı ziyaret ederek başarılar diledi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Savaş Kılıç ile MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Ali Türker'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ölçer ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin'den oluşan heyet, ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Kütahya'nın sanayi yapısı, kentin gelişimi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı. Başkan Tolga Eskioğlu, Başsavcı Kılıç'a yeni görevinde başarılar dileyerek Kütahya'nın kültürel değerlerini yansıtan çini tabak hediye etti.

OSB heyeti daha sonra MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker'i ziyaret etti. Görüşmede Kütahya'nın ekonomik ve sanayi alanındaki gelişimi ile kentin geleceğine yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Eskioğlu, Türker'e yeni görevinde başarılar dileyerek kendisine Kütahya'nın geleneksel çini sanatını temsil eden çini tabak takdim etti.

Ziyaretlerin, Kütahya'nın gelişimi ve ortak hedefler doğrultusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik iyi niyet ve temennilerle tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya OSB, Yeni Görevlilere Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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