Kütahya Turizm Master Planı\'nın ilk 6 aylık performansı değerlendirildi

Kütahya'nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, Kütahya Turizm Master Planı Eylemleri Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

Toplantı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında Zafer Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Toplantıda, Kütahya Turizm Master Planı kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla oluşturulan 12 proje başlığı altında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurumların sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetler gözden geçirilirken, eylemlerin ilk altı aylık dönemdeki gerçekleşme düzeyi de ele alındı.

Katılımcılar, eylem planında yer alan projelerde kaydedilen ilerlemeleri, karşılaşılan ihtiyaçları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, belirlenen hedeflere ulaşılması ve turizm alanında sürdürülebilir gelişimin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin daha etkin şekilde tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması ve şehrin marka değerine katkı sağlayacak projelerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan etkinlik ve projelere ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KÜTAHYA