Kütahya\'da 15 Temmuz Anma Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kütahya Ulu Camii'nde anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaş için Türkiye genelinde ve yurt dışında okunan toplam 2 bin 530 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz şehitleri için okunan hatimlerin duası edilirken, tüm şehitler rahmet ve minnetle yad edildi. Duaların ardından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ülke genelinde kapsamlı anma programları gerçekleştirildiğini söyledi.

Çınar, daha önce kamuoyuyla paylaşılan program bilgilerinde yer alan şehit sayısında önemli bir güncelleme yapıldığını ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan bir vatandaşımızın daha sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle şehit sayımız 252'den 253'e yükselmiştir. Bu doğrultuda, daha önce planlanan 2 bin 520 Hatm-i Şerif sayısı da 2 bin 530 olarak güncellenmiştir" dedi.

"Vatandaşlarımız canı pahasına devletini, milletini ve demokrasisini korumak için mücadele etti"

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Çınar, o gece milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, "Bundan on yıl önce ülkemiz elim bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Binlerce vatandaşımız canı pahasına devletini, milletini ve demokrasisini korumak için mücadele etti. Bu mücadele sırasında 253 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaştı. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Anma programlarının yalnızca Kütahya ile sınırlı olmadığını belirten Muhammet Enes Çınar, "Türkiye genelindeki 81 ilimizde ve yurt dışında olmak üzere yaklaşık 200 noktada eş zamanlı programlar gerçekleştirildi. Şehitlerimizin her biri için toplam 2 bin 530 Hatm-i Şerif okundu. Bugün de bu hatimlerin duaları yapıldı, mevlitler okutuldu. Vatandaşlarımızın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmaları amacıyla mevlit şekeri ikramında bulunduk" diye konuştu.

15 Temmuz'un unutulmaması gereken bir tarih olduğunu vurgulayan Müdür Çınar, milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek, "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür ve şifalar temenni ediyoruz" dedi.

Kütahya Ulu Camii'ndeki programa katılan Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve il protokolü de vatandaşlarla birlikte dua ederek şehitleri andı. Program sonunda protokol üyeleri vatandaşlarla sohbet ederken, cami çıkışı mevlit şekeri dağıtıldı. - KÜTAHYA