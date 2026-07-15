Kütahya'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da 15 Temmuz Anma Programı

Kütahya\'da 15 Temmuz Anma Programı
15.07.2026 14:49  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kütahya Ulu Camii'nde anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kütahya Ulu Camii'nde anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaş için Türkiye genelinde ve yurt dışında okunan toplam 2 bin 530 Hatm-i Şerif'in duası yapıldı.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz şehitleri için okunan hatimlerin duası edilirken, tüm şehitler rahmet ve minnetle yad edildi. Duaların ardından vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, ülke genelinde kapsamlı anma programları gerçekleştirildiğini söyledi.

Çınar, daha önce kamuoyuyla paylaşılan program bilgilerinde yer alan şehit sayısında önemli bir güncelleme yapıldığını ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan bir vatandaşımızın daha sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle şehit sayımız 252'den 253'e yükselmiştir. Bu doğrultuda, daha önce planlanan 2 bin 520 Hatm-i Şerif sayısı da 2 bin 530 olarak güncellenmiştir" dedi.

"Vatandaşlarımız canı pahasına devletini, milletini ve demokrasisini korumak için mücadele etti"

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Çınar, o gece milletin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, "Bundan on yıl önce ülkemiz elim bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Binlerce vatandaşımız canı pahasına devletini, milletini ve demokrasisini korumak için mücadele etti. Bu mücadele sırasında 253 vatandaşımız şehadet mertebesine ulaştı. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Anma programlarının yalnızca Kütahya ile sınırlı olmadığını belirten Muhammet Enes Çınar, "Türkiye genelindeki 81 ilimizde ve yurt dışında olmak üzere yaklaşık 200 noktada eş zamanlı programlar gerçekleştirildi. Şehitlerimizin her biri için toplam 2 bin 530 Hatm-i Şerif okundu. Bugün de bu hatimlerin duaları yapıldı, mevlitler okutuldu. Vatandaşlarımızın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmaları amacıyla mevlit şekeri ikramında bulunduk" diye konuştu.

15 Temmuz'un unutulmaması gereken bir tarih olduğunu vurgulayan Müdür Çınar, milletin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hain darbe girişimini bertaraf ettiğini belirterek, "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıklı, huzurlu bir ömür ve şifalar temenni ediyoruz" dedi.

Kütahya Ulu Camii'ndeki programa katılan Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve il protokolü de vatandaşlarla birlikte dua ederek şehitleri andı. Program sonunda protokol üyeleri vatandaşlarla sohbet ederken, cami çıkışı mevlit şekeri dağıtıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:39:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.