Kütahya Valisi Işın\'dan Belediye Başkanı Kahveci\'ye Ziyaret

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, şehirdeki kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Ziyarette ayrıca Kütahya'nın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Belediye ile Valilik arasında yürütülebilecek ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Şehrimizin huzuru, refahı ve gelişimi için valiliğimizle her zaman güçlü bir iş birliği içindeyiz. Bu tür istişarelerin şehrimize büyük katkılar sağladığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA