Vali Işın, Zafer Kampı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Vali Işın, Zafer Kampı'nda Gençlerle Buluştu

Vali Işın, Zafer Kampı\'nda Gençlerle Buluştu
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Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında Dumlupınar'daki Zafer Kampı'nı ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden Vali, Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda nöbet tutmanın önemini vurgulayarak, milli ruhun ve ecdadın mirasının korunması gerektiğini belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Dumlupınar'da kurulan Zafer Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Vali Musa Işın ve il protokolü, Büyük Zafer'in kazanıldığı Dumlupınar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Zafer Kampı'nı ziyaret etti. Kütahya Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen kampta gençlerle buluşan Vali Işın, kamp ateşi etrafında gençlerle bir süre sohbet etti.

Gençlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer'in tarihi anlamına ilişkin düşüncelerini dinleyen Vali Işın, gençlerin görüş, öneri ve taleplerini de aldı.

Gençlere hitap eden Vali Işın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, gençlerin Büyük Zafer'in kazanıldığı topraklarda gece nöbet tutmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Vali Işın, "Öncelikle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ecdadımıza yakışır bir şekilde bu gece burada nöbet tutmanız son derece anlamlı. Bu milli ruh ve şuur yaşadığı müddetçe, Allah'ın izniyle milletimiz ebediyen bağımsız kalacak ve bu topraklara hiçbir namahremin ayağı değmeyecektir" dedi.

"Kutlu mirasa sahip çıkıyoruz"

Gençlerin ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıktığını belirten Işın, Milli Mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Işın, "Şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah bu ruh, bütün gençlerimizde ve milletimizin her ferdinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Bizler de ülkemize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve vatanımıza daima sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Gençler Büyük Zafer'in izinde kamp yaptı

Zafer Kampı'na katılan gençler, Büyük Zafer'in kazanıldığı Dumlupınar'da Milli Mücadele ruhunu yakından tanıma fırsatı buldu. Gençler, düzenlenen çeşitli etkinliklerle tarihi mekanları ve Milli Mücadele'nin önemli noktalarını yerinde görerek 30 Ağustos'un taşıdığı anlamı yaşama imkanı elde etti.

Ziyaretin sonunda Vali Musa Işın, gençler için hazırlanan ikramları takdim ederek kampa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Program, kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Işın, Zafer Kampı'nda Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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