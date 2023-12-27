Kütahya Valisi Musa Işın, Muhtarlarla İstişare Toplantısı düzenledi

Kütahya Valisi Musa Işın, halkın beklentilerini birinci ağızdan dinlemek ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla başlattığı Muhtarlarla İstişare Toplantısı'nın 5'incisini Seyitömer beldesinde gerçekleştirdi.

23 köy ve 3 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Işın, talep ve önerileri dinleyerek iletilen sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Türkiye'de bu yıl yaşanan depremlere rağmen yatırımların aksamadan devam ettiğini belirten Vali Işın, Kütahya'da 2023 yılında gerçekleştirilen 9 milyarlık ihalede 5,5 milyar TL'nin ödendiğini ve projelerin sürdüğünü söyledi.

Musa Işın, 2001 yılından bugüne Kütahya'ya toplamda 57 milyar TL'lik yatırım yapıldığını belirterek, "Devlet felsefemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli vurguladığı gibi, 'Biz sizi yaşatırsak devletimiz yaşar.' Yaşatmak, sadece hayatta kalmak anlamına gelmez. Her yönden sizi yaşatmak, mutlu etmek, huzurlu kılmak devletimizin görevidir. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türk örf ve adetlerinin yaşatılmasının öneminin altını çizen Vali Işın, "Sevgiyle yol alabiliriz. Kin, haset ve kıskançlıkla bir yere varamayız. Birlik beraberliğimizi sağlam tutacağız. Küçük anlaşmazlıklar hayatımızı karartmamalı" ifadelerini kullandı

Devlet olarak vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Işın, belediyeler, köyler ve muhtarlarla iş birliğini sürdüreceklerini söyledi. Işın, "Sizin mutluluğunuz bizim için büyük önem taşıyor. Sizin yüzünüz gülerse bizim de yüzümüz güler" dedi.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, Seyitömer Belde Belediye Başkanı Halil Öztürk, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - KÜTAHYA