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Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesini ziyaret ederek Başkan İsmail Barış ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Vali Işın, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve üyelerin talep ve önerilerini dinledi. Vali Işın, devletin onlar için var olduğunu hatırlatarak herhangi bir ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşabileceklerini belirtti. Dernek Başkanı ve üyeler, Işın'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği\'ni ziyaret etti
29.12.2023 - 09:22,  Güncelleme: 09:25
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Kütahya Valisi Musa Işın, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesini ziyaret ederek Başkan İsmail Barış ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Musa Işın, üyelerin ve ailelerinin talep ve önerilerini dinledi.

Devletin onlar için var olduğunu hatırlatan Vali Işın, " Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda bize ulaşabilirsiniz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" inancıyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dernek Başkanı İsmail Barış ve dernek üyeleri, Işın'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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