Kütahya Valisi Musa Işın Hisarcık\'ta Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Hisarcık ilçesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Vali Musa Işın, Hisarcık ilçesindeki temaslarına Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ı makamında ziyaret ederek başladı. Ziyaret programına Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Hisarcık Kaymakam Vekili Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve ilçe protokolü katıldı. Belediye ziyaretinin ardından Vali Işın, vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirten Sayın Valimiz, hizmetlerin en iyi şekilde sunulması için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. - KÜTAHYA