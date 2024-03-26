Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan Ayı\'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Kütahya Valisi Musa Işın Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam ediyor.

İftarın ardından merkeze bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Işın talep, öneri ve sorunları dinledi.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Vali Işın, herkesin Ramazan Bayramı'na sağlık ve huzur içinde ulaşması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA