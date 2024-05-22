Kütahya Valisi Musa Işın, su baskını olayını inceledi - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın, su baskını olayını inceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, su baskını olayını inceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, gece saatlerinde meydana gelen su baskını olayı nedeniyle Seyitömer yolunun kapanmasını yerinde inceledi. Vali Işın, yolun durumu ve önlemler hakkında bilgi aldı ve yolun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ayrıca, maden sahası yetkililerine gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı.

22.05.2024 05:15
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Kütahya Valisi Musa Işın, gece saatlerinde meydana gelen ve Seyitömer yolunun kapanmasına neden olan su baskını olayı ile ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

AFAD yetkililerinden son durum hakkında bilgi alan Vali Musa Işın, yolun durumu ve önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu. İhbarın ardından olay yerine AFAD ekipleri sevk edildiğini açıklayan Vali Işın, yolda mahsur kalan araç bulunmadığını, ancak yol kenarında karşı tarafa geçilmesini zorlaştıracak şekilde su birikintileri ve akıntı gözlemlendiğini söyledi.

"Beldeye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor"

Vali Işın, su seviyesindeki ani artış nedeniyle güvenlik önlemleri çerçevesinde saat 01.15 itibarıyla yolun trafiğe iki yönlü kapatıldığını ve Seyitömer beldesine ulaşımın yakın köyler üzerinden alternatif güzergah ile sağlanmaya başlandığını kaydetti.

"Maden sahası yetkilileri bilgilendirildi"

Yapılan incelemelerde maden sahası içerisinde pasa sahasında kütle hareketi olduğu ve bu hareketin gölette bulunan suyun yer değiştirmesine neden olduğunun değerlendirildiğini aktaran Vali Işın, maden sahası yetkililerine pasa sahasında çalışma yapılmaması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Işın, Seyitömer yolundaki durumu yakından takip ettiklerini ve vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede tutulması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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