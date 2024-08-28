Kütahya Yeni Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
KÜTAHYA - Kütahya'da bir demir doğrama atölyesinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.
Kütahya'da Fuat Paşa Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 18'inci Sokak üzerinde bulunan bir demir doğrama atölyesinde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.
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