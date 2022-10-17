Kütahya yerel haberi | Kütahya 627 Küme Evleri'ne kilit parke - Son Dakika
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Kütahya yerel haberi | Kütahya 627 Küme Evleri'ne kilit parke

17.10.2022 10:07
Kütahya yerel haberi | Kütahya 627 Küme Evleri'ne kilit parke

Kütahya haberi... Kütahya Belediyesi, Akkent Mahallesi (TOKİ Bölgesi) 627 Küme Evleri'nde kilit parke döşeme çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi, Akkent Mahallesi (TOKİ Bölgesi) 627 Küme Evleri'nde kilit parke döşeme çalışması başlattı.

Kütahya'yı daha modern bir görünüme kavuşturmak için alt ve üst yapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, 2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu çerçevesinde Akkent 627 Küme Evleri'nde çalışmalara başladı.

Yıpranan ve eskiyen kilit parke taşlarını sökerek çalışmalara başlayan ekiplerin, daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanı sunmak için Küme Evleri bölgesinde kilit parke ve bordür döşeme ile sıcak asfalt serim çalışmasını gerçekleştireceği belirtildi.

2022 yılı asfalt seriminin, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonu çerçevesinde şehrin farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların devam edeceği kaydedildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Akkent, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya yerel haberi | Kütahya 627 Küme Evleri'ne kilit parke - Son Dakika

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