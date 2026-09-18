KUTSO Başkanı Argat, Bahçeli\'ye sanayinin Anadolu\'ya yayılmasının önemini vurguladı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin yanı sıra Anadolu'nun kalkınması, bölgesel eşitsizliklerin azaltılması, sanayinin Anadolu şehirlerine yayılması ve Kütahya'nın ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Anadolu'nun, Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesinde önümüzdeki dönemde daha etkin bir rol üstlenmesinin önemine dikkat çeken Argat, bir iş insanı olarak yakından takip ettiği iki gelişmeye değindi.

Argat, çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanmasının doğu illerine yönelik yatırım beklentilerini ve yatırım iştahını artırabileceğini, sanayinin Marmara Bölgesi dışındaki Anadolu şehirlerine yönlendirilmesine yönelik yaklaşımın ise üretimin daha dengeli bir coğrafi yapıya kavuşmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Her iki başlığın da Anadolu'nun ekonomik kalkınması ve bölgesel eşitsizliklerin azaltılması açısından önem taşıdığını belirten Güral Argat, Türkiye'nin üretim kapasitesinin farklı bölgelere yayılmasının ekonomik dayanıklılığı güçlendirecek önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

"Kütahya, Anadolu'nun yeni üretim ekseninde önemli bir rol üstlenebilir"

Kütahya'nın Türkiye'nin üretim gücünün Anadolu'ya yayılması sürecinde önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Argat, kentteki ekonomik birikim ve girişimcilik kapasitesinin yerel dinamiklerin ortak hareket etmesiyle daha güçlü bir ivmeye dönüşebileceğini dile getirdi.

KUTSO olarak bu doğrultuda Kütahya iş dünyasını ortak hedefler etrafında buluşturmaya, yeni projeler geliştirmeye ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak fırsatları şehre kazandırmaya odaklandıklarını belirten Argat, görüşmede Kütahya'nın üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Esin Güral Argat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye kabulü ve gerçekleştirilen görüş alışverişi dolayısıyla teşekkür etti.