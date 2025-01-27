Kütüphane Yarıyıl Programı Başladı - Son Dakika
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Kütüphane Yarıyıl Programı Başladı

Kütüphane Yarıyıl Programı Başladı

Bilecik'te çocuklar için KÜYAP etkinlikleriyle tatilde eğlenerek öğrenme imkanı sunuluyor.

27.01.2025 11:45
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Bilecik İl Halk Kütüphanesinde, çocukların yarıyıl tatilini iyi vakit geçirmelerine yardımcı olmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Kütüphane Yarıyıl Programı (KÜYAP) 2025 etkinlikleri başladı.

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, çocukların 15 tatil boyunca İl Halk Kütüphanesinde uzman eğitimcilerin eşliğinde iyi vakit geçirmelerine yardımcı olmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla KÜYAP etkinlikleri başladığı söyledi. Bircan, "Çocuklarımız kütüphanelerimizde yarıyıl tatilinde doyasıya eğleniyor ve ayrıca öğreniyor. Çocuklar, uzman eğitimcilerin eşliğinde birbirinden güzel oyunlar ile hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yeni arkadaşlar ile yepyeni oyunların yanı sıra çocuklarımız üye oldukları kütüphanede okumayı ve kitap almayı da unutmuyor. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi İl Halk Kütüphanemize bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütüphane Yarıyıl Programı Başladı - Son Dakika

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