Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinde Çalışma Takvimi Güncellendi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerde çalışma takvimi güncellemesi yapıldı. Buna göre 13 kütüphanesi hizmet veren Büyükşehir kütüphanelerinde Merkez Halk Kütüphanesi 7/24 açık olurken, 12 kütüphane ise haftanın 6 günü hizmet verecek.

Okula ve eğitime destek, yeni bilgiler edinmek, nitelikli vakit geçirerek sosyalleşmek için öğrenci ve gençlerin sahip olduğu büyük bir imkan olan Merkez Halk Kütüphanesi, üstlendiği bu görev ve hizmetlerden dolayı da 7 gün 24 saat açık olarak hizmet veriyor. Büyükşehir'in 13 kütüphanesini, 2024 yılının ilk 6 ayında 819 bin 776 kitapseverin ziyaret ettiği kayıtlara geçerken, kütüphaneler toplamda 193 bin 947 basılı eserle hizmet veriyor. Bu istikamette gençlere daha verimli hizmet sunma noktasında kütüphanelerin güncellenen çalışma takvimi ise şu şekilde oldu;

Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık, pazar günü kapalı. Sezai Karakoç Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık, cumartesi günü kapalı. Şehir Kütüphanesi 09.00-19.00 saatleri arasında açık, pazar günü kapalı. Beyazşehir Halk Kütüphanesi 09.00-19.00 saatleri arasında açık, pazar günü kapalı. Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık, pazar günü kapalı. Argıncık Semt Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık, pazar günü kapalı. Mevlana Kütüphanesi 09.00-19.00 saatleri arasında açık, cumartesi günü kapalı. Erkilet Kütüphanesi 09.00-19.00 saatleri arasında açık, cumartesi günü kapalı. Halit Özkaya Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık, cumartesi günü kapalı. Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu 09.00-18.00 saatleri arasında açık, pazartesi günü kapalı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık, pazar günü kapalı ve Yakut Semt Kütüphanesi 09.00-18.00 saatleri arasında açık, cumartesi günü kapalı olacak. - KAYSERİ