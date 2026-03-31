Kuveyt Tankerine İran Saldırısı

31.03.2026 04:02
İran, Kuveyt'e ait petrol tankerine saldırdı; yangın çıktı, petrol sızıntısı riski var.

Kuveyt Petrol Şirketi (KPC), Dubai limanı açıklarında bulunan Kuveyt'e ait bir petrol tankerine İran tarafından saldırı düzenlenmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini ve yangın çıktığını açıkladı. Olay sırasında tankerin tamamen dolu olduğu belirtilerek, petrol sızıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

İran, ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Kuveyt Petrol Şirketi'nden (KPC) yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai limanı açıklarında bulunan Kuveyt'e ait "Al Salmi" isimli petrol tankerine İran tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Doğrudan hedef alınan gemide hasar meydana geldiği ve yangın çıktığı aktarıldı. Olay sırasında tankerin tamamen dolu olduğu belirtilerek, petrol sızıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Herhangi bir can kaybının bildirilmediği ve hasar değerlendirmesinin sürdüğü kaydedildi.

Önlenen saldırı Dubai'deki bir evde yangına yol açtı: 4 yaralı

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, hava savunma sistemleri tarafından düşürülen bir düşman unsurun enkazının Al Badaa bölgesindeki terk edilmiş bir evde yangına yol açtığı kaydedildi. Evin yakınında bulunan 4 kişinin yaralandığı aktarılırken, yangına müdahale edildiği ifade edildi. - DUBAİ

Kaynak: İHA

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
