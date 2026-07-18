Kuveyt ve Bahreyn'e İHA Saldırıları

Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

İran'dan ABD'nin saldırılarına yeni misillemeler geldi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin İran kaynaklı yeni insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğu belirtilerek, "Kuveyt hava savunması, düşman unsurlara karşı harekete geçmiştir" denildi.

Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları engelleme çabalarının sonucu olduğu vurgulanarak, "Herkesten, ilgili makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyması rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn'de sirenler çaldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığı bildirildi. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısı yapılarak, "Herkesin ilgili gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik son saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı. - KUVEYT