Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi

02.05.2022 18:46
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi

Aydın Kuyucak Belediyesi tarafından Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu'nda Ramazan Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi.

Aydın Kuyucak Belediyesi tarafından Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonu'nda Ramazan Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Ak Parti İlçe Teşkilatı, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye personelleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ertürk, bayramlaşma programında yapmış olduğu konuşmada "Pandemi süreci bizleri birbirimizden uzaklaştırdı. Bayramlaşma programlarınızı yapamadık. Şükür ki bugün hep beraberiz. Bayramlar yakınlaşma demek. Sevginin ve hoşgörünün ön plana çıktığı güzel günler demek. Ramazan boyunca ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Şehit ve gazi ailelerimizle, öksüz ve yetim çocuklarımızla biraraya geldik. Ramazan'da yaptığımız ibadetlerle Allah'a bir nebze yaklaşabildiysek ne mutlu bizlere. Allah, tüm ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, ülkemize zeval vermesin inşallah. Bayramlaşma programımıza katılan siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programının ardından Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Ak Parti İlçe Teşkilatı ve meclis üyeleri ile birlikte Bucak Mahallesi'nin kahraman şehidi Nasuh Yılmaz'ın ailesini ziyarette bulundular.

Kuyucak'ta bayramlaşma programı Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Horsunlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki bayramlaşma programları ile son buldu. - AYDIN

Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi
Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi

YORUMLAR
500
Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı Söke'de hastalar, hasta yakınları, yaşlılar ve görevi başındakiler unutulmadı AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu AK Parti'li Özmen'den birliktelik vurgusu

AK Parti, Hisarcık, Kuyucak, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 18:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyucak Belediyesi, bayramlaşma töreni düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement