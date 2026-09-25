Kuyucak İlçe Müftüsü Avcı, Pamukören'de yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuyucak İlçe Müftüsü Avcı, Pamukören'de yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuyucak İlçe Müftüsü Avcı, Pamukören\'de yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı, Pamukören Mahallesi'nde görevli din görevlileriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda cami hizmetleri, dini rehberlik, saha çalışmaları ve projeler değerlendirildi, İlçe Müftülüğü katılımcılara teşekkür etti.

Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı, Pamukören Mahallesi'nde görev yapan din görevlileriyle bir araya gelerek mahallede yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi.

Pamukören Mahallesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında, cami hizmetleri ile mahalle sakinlerine yönelik dini rehberlik faaliyetleri ele alındı. Toplantıda ayrıca sahada yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Din hizmetlerinin mahalle genelinde daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, din görevlilerinin sahadaki çalışmaları da değerlendirildi. Kuyucak İlçe Müftülüğü, toplantıya katılan İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı ve din görevlilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Emin AvcıGüncelYaşamYerelCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:49:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kuyucak İlçe Müftüsü Avcı, Pamukören'de yürütülen din hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei